Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.

«Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это… Я очень внимательно изучу это», — сказал Трамп журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать Сноудена, если тот вернется в страну. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

По словам Трампа, мнения в этом вопросе разделились: многие думают, что к Сноудену надо относиться по-другому, а кто-то считает, что тот «сделал плохие вещи».

В четверг Трамп во время интервью с изданием New York Post заявил, что «много людей считают, что с ним (Сноуденом — ред.) обращаются несправедливо».

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево».

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил Mpravda.com, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.