Президент США Дональд Трамп пообещал потенциальным протестующим в Оклахоме, где в субботу пройдет его митинг, что с ними обойдутся «не как в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе».

«Все протестующие, анархисты, подстрекатели, грабители или неудачники, которые едут в Оклахому, пожалуйста, поймите, что с вами там обойдутся не так, как это было в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе. Это будет выглядеть совсем по-другому!» – написал он в пятницу в своем Twitter.

Ранее Трамп критиковал власти этих городов за недостаточную, по его мнению, реакцию на беспорядки, вспыхнувшие после смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.