Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Польшу, но это, скорее всего, произойдет уже после президентских выборов в США, который запланированы на ноябрь.

«Я бы очень хотел этого. Вы, вероятно, слышали, что у нас будут выборы, и, наверное, я не смогу сделать это (посетить Польшу — ред.) до окончания выборов, но если все будет хорошо, мой ответ совершенно положительный», — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

В августе прошлого года визит президента США был отменен из-за урагана в Штатах.

В самой Польше уже в это воскресенье пройдут президентские выборы.

И Трампа на конференции спросили, не повлияет ли визит Дуды в Вашингтон на их исход. «Не думаю, что ему нужна моя помощь, у него и так все хорошо», — сказал Трамп.