Президент США Дональд Трамп заявил, что «хорошо воспользовался» своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Честно говоря, я думаю, что я очень хорошо им воспользовался, потому что когда люди видели его, они знали, что он был своего рода сумасшедшим. И, возможно, честно говоря, это помогло мне договариваться о хороших сделках", — заявил Трамп в эфире телеканала CBN.

При этом Трамп заявил, что Болтон «был ужасным, у него не было индивидуальности, не было теплоты».

«Я не думаю, что когда-нибудь видел, как этот парень улыбается. Вы видели его улыбающимся? Я спросил: «Джон у тебя есть улыбка?» И он даже не знал, как ответить на вопрос», — сказал Трамп.

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.

Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ.

При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.