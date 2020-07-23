Президент США Дональд Трамп считает лидеров России, Китая и Турции сообразительными, в отличие от своего соперника на выборах Джо Байдена.

«У нас должен быть кто-то сообразительный (на посту президента – ред.). Этот человек (Байден – ред.) не сообразительный. Председатель КНР Си (Цзиньпин) – сообразительный, президент (РФ Владимир) Путин – сообразительный, (президент Турции Тайип) Эрдоган – сообразительный. Среди тех, с кем приходится иметь дело, нет не сообразительных», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, на пост президента нельзя избирать «кого-то, кто не на 100%».

Трамп напомнил, что в прошлом году он «прекрасно прошел» тест на определение умственных способностей.

«Он (Байден – ред.) должен пройти такой тест… Вы должны показать людям в этой стране, что человек, которого выбирают в лидеры, сообразительный. Потому что мы имеем дело с людьми, которые сделают очень плохие вещи для нашей страны, если у них будет шанс. И вы должны быть сообразительнее их. Поэтому у Байдена есть обязательство пройти этот или какой-то похожий тест», — добавил Трамп.

Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории – ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры об умственных способностях Байдена вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.