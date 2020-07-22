Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится отправлять в школу своего сына, несмотря на пандемию коронавируса.

«Да, я спокоен», — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли он спокойно отпустить своего младшего сына, 14-летнего Бэррона, и внуков в школу.

«Я хочу, чтобы школы были открыты… Мы сделаем это в безопасном режиме», — сказал президент, ответив, что окончательные решения об открытии школ принимают местные власти.

Вопрос о целесообразности открытия школ являются предметом ожесточенных споров сторонников и противников Трампа.