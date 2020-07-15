Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США.

«Не забывайте, мы соревнуемся с Китаем и многими другими странами по всему миру. Мы в огромной экономической гонке с другими странами, в том числе с Европой, которая никогда к нам хорошо не относилась», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Европейский Союз был создан с тем, чтобы получить выгоду от Соединенных Штатов, его сформировали, чтобы воспользоваться США, я это знаю», — отметил американский лидер.

Президент США не привел конкретных примеров, подтверждающих его позицию.

При Трампе США вступили в торговую войну не только с Китаем, но и странами Евросоюза. Так, на прошлой неделе США объявили о введении с 6 января 2021 года 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 миллиарда долларов. Вашингтон принял решение о введении пошлин в ответ на так называемый цифровой налог — французский закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США.