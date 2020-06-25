Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.

«Один мой друг, очень умный человек… спросил меня: «С какой нацией сложнее всего иметь дело — Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?». Я сказал: «Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США». С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие», — заявил Трамп, выступая на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.

Он отметил, что «демократы никогда не хотят выделять деньги на армию по какой бы то ни было причине». «Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми (демократами — ред.)», — добавил президент, обращаясь к рабочим.

Кораблестроительная верфь Fincantieri Marinette Marin — американская дочерняя компания итальянского предприятия Fincantieri, одного из крупнейших в мире судостроителей. Ранее администрация Трампа подписала с верфью контракт на строительство до десяти новых фрегатов с управляемыми ракетами стоимостью почти 5,5 миллиарда долларов.

Ранее Трамп неоднократно говорил о желании «поладить» с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. В то же время посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в начале июня отмечал, что отношения России и США «несколько подморожены», похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.