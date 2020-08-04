Президент США Дональд Трамп заявил, что значительная часть от продажи китайского сервиса TikTok должна пойти минфину США.

«Очень большая часть этой цены должна пойти в министерство финансов США», — сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о возможной продаже сервиса.

Когда его спросили, каким образом минфин может получить от этого прибыль, Трамп ответил: «Очень просто. У нас есть на руках все карты. Без нас они не могут прийти в США».

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.