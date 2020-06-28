Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.

«С момента введения очень мощного тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, а также после того, как по всей нашей стране стали задерживать множество людей, вандализм полностью прекратился», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны и пригрозил злоумышленникам тюремными сроками до 10 лет.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны и другим историческим личностям. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения.