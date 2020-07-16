Президент США Дональд Трамп сменил главу своего предвыборного штаба, им стал 42-летний Билл Стипен.

"Рад сообщить, что Билл Стипен был повышен до роли главы предвыборного штаба Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной очень долгое время и возглавлял нашу невероятную стратегию в цифровой сфере и данных, остается в этом качестве, однако будет старшим советником штаба", — написал Трамп в Facebook.

Как отмечает издание Politico, Стипен близок к зятю Трампа Джареду Кушнеру и именно благодаря ему оказался в Белом доме. Он присоединился к команде Трампа в 2016 году, прошел с ним первые выборы. В начале 2017 года его назначили директором Белого дома по политическим вопросам. В декабре 2018 он стал старшим политическим советником предвыборного штаба Трампа в свете следующих выборов.

Президентские выборы намечены на 3 ноября.