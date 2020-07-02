Президент США Дональд Трамп заявил, что выглядит в маске для лица как персонаж вестернов.

«Я надевал маску, мне даже в принципе понравилось, как я выглядел… Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер», — сказал Трамп в интервью Fox Business.

«Я полностью поддерживаю маски, я думаю, что маски — это хорошо», — сказал Трамп.

Одинокий рейнджер — вымышленный герой ряда американских фильмов о Диком Западе. Черная маска Одинокого рейнджера закрывает верхнюю часть его лица, а не нос и рот, как рекомендуют санитарные власти в связи с нынешней пандемией коронавируса.

Трамп на протяжении долгого времени отказывался носить маску на публичных мероприятиях, мотивируя это тем, что не подходит близко ни к кому из их участников, а все, кто с ним контактируют, проходят тест на вирус.