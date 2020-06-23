Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп вначале говорил об их большом сходстве.

Об этом говорится в книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

«(Зять Трампа Джаред) Кушнер спросил: «Как вы справляетесь с тем, что вы такой противоречивый, что люди или любят вас, или ненавидят?». Я уже открыл рот, чтобы ответить, но Трамп сказал: «Да, точно как меня! Люди или любят меня, или ненавидят. Джон и я совершенно одинаковые», — говорится в книге.

По словам Болтона, он в ответ добавил только, что судить о человеке надо по его делам.

Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего был уволен. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах не политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.