Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих для «сдерживания России», сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Министр обороны (Марк Эспер) и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк Милли) вчера проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тысячи военнослужащих из Германии. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», — говорится в сообщении Хоффмана.

Отмечается, что в ближайшее время министр и председатель ОКНШ проведут брифинги в профильных комитетах конгресса на эту тему.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши предложил назвать базу Fort Trump («Форт Трамп»).