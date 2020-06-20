Президент США Дональд Трамп упрекнул в невыполнении своих обязанностей полицейских Вашингтона, которые, по его словам, просто «смотрели», как протестующие сносят и поджигают памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку.

«Полиция Вашингтона не выполняет свою работу, они смотрели, как статую сдергивают вниз и поджигают. Эти люди должны быть немедленно задержаны. Позор для нашей страны!» — написал он в своем аккаунте в Twitter.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов в пятницу вечером свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции. По данным телеканала NBC Washington, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около десяти сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.

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Протесты охватили уже около 140 американских городов.

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В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

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Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

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Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

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Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

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Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

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Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© Mpravda.com / Брайан Смит