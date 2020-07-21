Макинани.

Она уточнила, что диагностика рака в ходе карантина снизилась на 80%, а это тоже ведет к гибели людей.

Нынешний американский лидер сам приписывал себе заслуги в том, что избежал смерти двух миллионов человек в США от COVID-19.

США остаются лидерами в мире по печальной статистике смертей – свыше 140 тысяч скончавшихся пациентов с коронавирусом и более 3,8 миллиона случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заболевания, свыше 600 тысяч человек умерли.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в МВФ привели потенциальную угрозу для экономики США.

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