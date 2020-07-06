Президент США Дональд Трамп выступил против переименования двух команд на фоне протестов против расовой дискриминации.

Ранее команда по американскому футболу «Вашингтон Редскинз» («Вашингтонские краснокожие») и «Кливленд Индиенс» («Кливлендские индейцы») заявили, что задумаются над сменой названия, к чему их давно призывают активисты.

«Командам дают имена исходя из силы, а не слабости, но теперь «Вашингтон Редскинз» и «Кливленд Индиенс», два знаменитых спортивных бренда, похоже, собираются изменить свои названия с тем, чтобы быть политкорректными», — написал Трамп в Twitter.

«Индейцы, включая Элизабет Уоррен, должно быть сейчас очень сердиты!» — добавил Трамп. Президент США регулярно насмехается над сенатором-демократом Уоррен, которая баллотировалась в президенты в 2020 году и заявляла, что происходит от индейцев. Анализ ДНК Уоррен показал крайне незначительное количество индейской крови.

В США прошли массовые протесты и беспорядки на фоне убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.