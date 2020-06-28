Президент США Дональд Трамп высмеял своего будущего конкурента на выборах от Демократической партии Джо Байдена за его заявление о том, что Трамп предал военных США в свете публикации газеты New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения «Талибан» вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

«Смешно смотреть, как продажный Джо Байден зачитывает заявление о России, явно написанное его кураторами. Россия обставила его и (Барака — ред.) Обаму, когда они были у власти, настолько по-крупному, что Обама захотел удалить их из G8. США был слабы во всем и особенно с Россией!» – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах российской разведки с движением «Талибан» правдива, то президент США Дональд Трамп, зная об этом, предал американских военных.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.

Позднее радикальное движение «Талибан» также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу.

Сам Трамп назвал это «очередной заказухой».