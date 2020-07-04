Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности», — сказал Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости.

По его словам, из Китая произошел не только коронавирус, «но и другие вирусы». Трамп не пояснил, что имеет в виду.

КНР отвергает обвинения США в том, что Пекин допустил распространение вируса.