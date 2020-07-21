Ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп.

«К сожалению, вероятно, сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела. Посмотрите на весь мир, это по всему миру. Тенденция такова», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что смертность от связанных с коронавирусом осложнений в США продолжает снижаться.

США лидируют в мире по статистике смертей — более 140 тысяч скончавшихся пациентов с COVID-19 и более 3,8 миллиона случаев заражения.