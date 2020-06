Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает «крутой» идею вторжения в Венесуэлу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.

Ранее в мае Трамп заявил, что «если бы он хотел войти в Венесуэлу, он не стал бы делать из этого тайну».

Согласно изданию, в книге Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») написано, что Трамп заявлял о том, что «вторжение в Венесуэлу было бы крутой идеей».

США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.