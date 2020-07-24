Президент США Дональд Трамп считает, что Россия тяжело переживает коронавирус.

«Утром я говорил с президентом России (Владимиром) Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим, особенно в Москве», — сказал он в пятницу журналистам.

По последним данным оперативного штаба, в России выявлены 795 038 заболевших COVID-19, 5848 скончались. На этой неделе в стране впервые с апреля фиксируют прирост заболевших менее 5 тысяч в сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что ситуация с коронавирусом в российской столице «стабильно позитивная».

США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, в этой стране на данный момент зарегистрированы более четверти от всех подтвержденных случаев на планете. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в США превысило 4 миллиона, умерли более 143 тысяч пациентов с COVID-19.