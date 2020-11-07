Журналист Владимир Познер заявил, что русская диаспора в США любит Трампа из-за его национализма.

«…Он расист, а я считаю, что большинство наших бывших сограждан тоже расисты. Он националист, он против мексиканцев, эмигрантов, это тоже очень характерно для наших бывших граждан. То есть он просто с ними совпадает по волне», — сказал Познер.

Он также отметил, что Трамп припугнул американцев «социализмом» Байдена. Это также привлекло на сторону Трампа эмигрантов из бывшего СССР.

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При этом журналист раскритиковал действующего президента, заявив, что тот не попал в историю, а «влип» в неё, поскольку «разрушил в значительной степени Америку» и веру американцев.

По мнению Познера, если Трамп или Байден не признают итоги выборов, то ситуация может выйти из-под контроля и это очень опасно.

«Может быть кровь, стрельба, может быть нечто похожее на гражданскую войну. Тут может быть все что угодно. Но это может быть, я не утверждаю, что так будет. Эта страна настолько сейчас разделена, настолько она идеологически противостоит сама себе, что в случае победы Байдена могут быть всякого рода крайности, впрочем, и наоборот тоже. Соединенные Штаты находятся в опасной ситуации», — сказал журналист.

Ранее «Рамблер» сообщал, что у Познера был диалог с оппозиционером Алексеем Навальным, после которого он понял, что не хочет, чтобы этот человек стал президентом России.