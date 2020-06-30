Пара, направившая оружие на протестующих, оказалась в центре внимания в США из-за ретвита Дональда Трампа.

Президент США ретвитнул видео, на котором жители Сент-Луиса в Миссури Марк Маклоски и его жена Патришиа направляют на толпу протестующих автомат и пистолет. Протестующие направлялись к дому губернатора штата, который проживает поблизости.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch — ABC News (@ABC) June 29, 2020

«Толпа из по меньшей мере 100 человек разбила старинные кованые ворота (квартала) Портленд-плейс и понеслась к моему дому, где моя семья в этот момент ужинала во дворе. Они напугали нас до смерти», — сказал Марк Маклоски местному телеканалу KMOV4.

«Я боялся, что нас убьют в течение нескольких секунд, наш дом сожгут, наших домашних животных убьют. Мы были одни перед лицом разъяренной толпы», — пояснил он.

При этом действия пары подверглись широкому осуждению в интернете.

Массовые протесты и беспорядки прошли в США в конце мая — начале июня после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ряде городов имели место массовые поджоги и грабежи. Трамп пообещал ответить силой на грабежи, за что его резко раскритиковали демократы и протестующие.