Президент США Дональд Трамп заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.

«История о российском вознаграждении — это просто еще одна выдуманная фейковыми новостями сказка, которую рассказывают, только чтобы навредить мне и Республиканской партии. Секретного источника, вероятно, не существует, как и самой истории. Если у дискредитировавшей себя New York Times есть источник, раскройте его. Просто еще одна ложь», — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен во вторник заявлял, что обвинения в «сговоре РФ с талибами», опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями «сговора».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.