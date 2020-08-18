Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад сената о «российском деле» доказал отсутствие у него связей с РФ.

«Я ничего об этом не знаю. Я видел, что сенатор (Марко) Рубио сказал, что Дональд Трамп ничего не имел с этим общего. Он выступал недавно. Он сказал, что Дональд Трамп не имел ничего общего с Россией», — сказал Трамп журналистам в Аризоне.

«Это все фальшивка. Большая фальшивка. Доклад каких-то политиков на другой стороне… Что было в докладе? Не знаю. Но я знаю одну вещь, которая была в докладе: Дональд Трамп абсолютно никакого отношения не имеет к России», — сказал Трамп.

На вопрос, согласен ли он с утверждением доклада, что руководство РФ якобы распорядилось взломать почту демократов в 2016 году и опубликовать ее на WikiLeaks, Трамп ответил: «Я не знаю, я не читал доклад».

На вопрос, поддерживает ли он по-прежнему теорию, что в выборы вмешивалась Украина, Трамп ответил: «Я не знаю ничего об Украине, я не знаю ничего о России», и вновь добавил, что он не имел к этому отношения.

Комитет сената США по разведке опубликовал во вторник последнюю часть доклада, обвиняющего Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, что Москва категорически отрицает.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.