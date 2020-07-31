США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово», — сказал Трамп журналистам во Флориде, трансляцию его выступления вел сайт Белого дома.

27-30 июля в Вене состоялась встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога в формате последовательно проводившихся экспертных рабочих групп по космической безопасности, по доктринам и потенциалам, а также по транспарентности и верификации.