США на следующей неделе запустят механизм восстановления санкций против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

«Мы знали, каким будет голосование (в СБ ООН по резолюции США). Мы будем восстанавливать санкции. Вы увидите это на следующей неделе», — сказал американский президент журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что США начнут запуск процедуры восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231 в ближайшие дни.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.