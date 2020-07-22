Две вакцины от коронавируса в США входят в финальную стадию клинических испытаний в июле, еще четыре на подходе, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп.

«Две вакцины-кандидата входят в финальную стадию клинических испытаний в этом месяце. Это было достигнуто в рекордные сроки. Когда-то требовались годы, чтобы достичь того, что мы имеем сейчас. Четыре других вакцины поступят на итоговые испытания в ближайшие недели. И мы будем массово производить все основные препараты-кандидаты. Первые подтвержденные вакцины будут одобрены немедленно», — сказал он.

По его словам, с точки зрения логистики и доставки вакцины по стране уже все готово, этим будут заниматься военные.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США подтверждено более 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним осложнений умерли 141 тысяча человек.