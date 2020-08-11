Президент США Дональд Трамп заявляет, что в выборы вмешиваются демократы.

На пресс-конференции Трампа спросили про «российское вмешательство» в американские выборы, которое Москва отрицает.

"Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте", — сказал Трамп.

Он также выразил недоумение, почему журналисты, говоря о «российском вмешательстве», забывают других подозреваемых американских спецслужб — КНР и Иран.

«Попытки организовать голосование по почте — это катастрофа», — сказал Трамп в другой части своей пресс-конференции.

«Фальсифицированные выборы нам не нужны… Это очень подвержено, легко может подвергнуться атакам со стороны иностранных держав, демократов и, если быть честными, и республиканцев», — добавил он.

Ряд штатов США уже узаконили голосование по почте, в других оно готовится в связи с эпидемией коронавируса. Выборы пройдут 3 ноября.