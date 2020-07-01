Многие в разведке США считают, что «сговора» России с талибами «вообще не было», заявил в среду президент США Дональд Трамп.

«Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было. Я думаю, что это просто обман со стороны газет и демократов. Я согласен с людьми из разведки. Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом», — сказал Трамп в среду в эфире телеканала Fox Business.

Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью «заказухой» и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.

Советник Трампа по национальной безопасност и Роберт О’Брайен ранее заявлял, что обвинения в «сговоре РФ с талибами», опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями «сговора».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.