Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, напомнив, что она слабо выступила во время партийных праймериз.

Наиболее вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден во вторник объявил имя своего напарника на выборах и кандидата на пост вице-президенты США. Как и ожидали многие, свой выбор политик остановил на сенаторе от Калифорнии Камале Харрис, которая представляет цветное население Америки.

"Она очень слабо выступила на праймериз (демократов), хотя ожидалось, что она выступит хорошо. У нее было около двух процентов, потратила много денег… Я был удивлен, что они (Байден и его штаб – ред.) выбрали ее", — сказал Трамп на пресс-конференции.

«Она (Харрис) была очень неуважительна к Джо Байдену, хуже чем Покахонтас (сенатор Элизабет Уоррен – ред.). Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал», — добавил президент.

Говоря о взглядах Харрис, Трамп начал с того, что «она часто говорит неправду», а затем заявил, что она выступает за повышение налогов, за социальную медицину, сокращение армии и за отмену фрекинга — ключевой технологии при добыче сланцевой нефти. При этом глава государства не преминул напомнить, что в случае реализации эта мера ударит по таким штатам, как Техас, Оклахома, а также Огайо и Пенсильвания, которые имеют ключевое значение на предстоящих в ноябре президентских выборах.