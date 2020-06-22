Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке.

"Нелепо, не делайте этого", — написал Трамп в Twitter.

Бронзовый памятник американскому президенту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, был воздвигнут в 1940 году. Памятник состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.

Ранее газета New York Times сообщила, что решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка, которым принадлежат на него права. Активисты выступали против этого памятника в течение многих лет. Он стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание. Решение о демонтаже статуи было принято на фоне протестов против расизма. При этом музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то, что они могли быть «крайне неоднозначны», уточнило издание.

Как заверила президент музея Эллен Фаттер, музей не имеет ничего против самого Рузвельта. В честь бывшего американского президента, с которым тесно связана история музея, решено назвать Зал Биоразнообразия.

В своем заявлении мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что музей попросил убрать конную статую Рузвельта, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они «порабощены и расово неполноценны». Правнук Рузвельта, который является попечителем музея, выпустил заявление, в котором одобрил снятие памятника.

Источники сообщили New York Times, что судьба памятника после демонтажа пока неизвестна, также неизвестно, что будет стоять на его месте.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.