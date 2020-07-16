От предложения кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату выиграют Россия и Китай, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

«Они предлагают вернуться в несправедливое и уничтожающее рабочие места Парижское соглашение по климату, которое будет стоить нашей стране триллионы долларов и поставит нас в очень плохое конкурентное положение по сравнению с миром. Неудивительно, что Китай уйдет далеко вперед при этом смешном соглашении. И Россия и другие страны», — сказал он, выступая с речью перед Белым домом.

Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.

О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы «по повышению амбиций» и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.