Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы подумать о встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, но не сейчас.

"Может, я подумал бы над этим… Мадуро хотел бы встретиться. А я никогда не был против встреч, ну, редко был против встреч. Я всегда говорю: вы очень мало теряете со встречами. Но на этот момент я отказал им", — сказал он в интервью изданию Axios.

По словам Трампа, он «не обязательно был сторонником» идеи признания президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В прошлом году Гуаидо незаконно провозгласил себя главой Венесуэлы.

«Некоторым это нравилось, некоторым нет. Мне это было нормально. Не думаю, что так или иначе это имело значение», — сказал Трамп.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.