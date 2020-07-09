Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить бороться за неприкосновенность своих финансовых документов, считает решения Верховного суда страны политическим и нечестным по отношению к нему самому и его администрации.

В четверг Верховный суд США признал конституционным запрос суда Манхэттена, требующего доступ к финансовым документам президента США по делу о выплатах двум женщинам за молчание об их связях с ним. При этом Верховный суд отказал рассматривать запрос демократов конгресса на доступ к финансовым документам президента, распорядившись вернуть дело для продолжения его рассмотрения в суд нижней инстанции.

«Верховной суд отправил дело назад в суд нижней инстанции, прения продолжатся. Это политизированный судебный процесс. Я выиграл в «мюллеровской» охоте на ведьм (расследование спецпрокурора Роберта Мюллера российского «вмешательства» в выборы в США и «связей» Трампа с Москвой — ред.) и других (битвах), и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке. Это нечестно по отношению к этому президенту или этой администрации!», — написал Трамп в своем Twitter.

Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.