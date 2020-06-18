Президент США Дональд Трамп заявил, что история с задержанием и гибелью афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте закончилась «очень плохо», и посоветовал не оказывать сопротивление полиции.

В Атланте начались протесты из-за гибели в пятницу афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Прокуратура обвиняет Рольфа, которого ранее уволили из полиции, по 11 статьям, включая обвинение в убийстве.

«Вы не можете оказывать сопротивление офицеру полиции таким образом. Это закончилось ужасным противоречием. И, посмотрите, как это закончилось? Очень плохо, очень», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент также сослался на адвоката Рольфа, который со слов своего подзащитного утверждает, что в момент погони полицейский слышал звук, похожий на выстрел, и вспышку.

«Им (суду – ред.) надо во всем разобраться. Это вопрос правосудия. Надеюсь, он (Рольф – ред.) получит справедливое разбирательство. Потому что с полицией в нашей стране обходятся нечестно», — добавил Трамп.