Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции в отношении Северной Кореи, говорится в тексте уведомления за подписью Трампа, распространенного в среду Белым домом.

«Существование и риск распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове и действия и принципы властей Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В этой связи… я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении Северной Кореи», — сказано в документе.

Этот режим, предусматривающий санкции, был объявлен президентским указом от 26 июня 2008 года.

В частности, эти санкции относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.

США ведут переговоры с КНДР о денуклеаризации, но не раз заявляли, что не будут снимать санкции, пока не будет достигнуто ядерное разоружение Северной Кореи.