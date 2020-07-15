Президент США Дональд Трамп в среду призвал не допустить казни в Иране трех участников беспорядков 2019 года.

«Три человека были приговорены в Иране к смертной казни за участие в акциях протеста. Казнь ожидается в ближайшее время. Казнь этих трех людей посылает миру ужасный сигнал, и этого делать не следует!» — написал Трамп в Twitter.

При этом он добавил хэштег «Остановите казни в Иране».

Глава государства продублировал запись на фарси.

По данным агентства IRNA, осужденные на казнь были задержаны не во время беспорядков — двоих из них задержали во время вооруженного ограбления.

По данным иранских властей, после задержания на телефонах у этих лиц были обнаружены видео поджогов автобусов, банка и общественных мест, которые они отправляли в «новостные агентства за рубежом».

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Госдепартамент США утверждал, что в беспорядках от рук властей погибло более тысячи человек, однако Тегеран отверг эти предположения, спустя полгода сообщив, что в ходе беспорядков скончались более 220 человек.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана. США в 2019 году активно поддерживали протестующих, требуя от властей Ирана удовлетворить их требования.