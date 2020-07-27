Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными», — сказал Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос о содержании беседы с Путиным.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран в разговоре 23 июля обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.

Трамп заявил в телефонном разговоре с Путиным, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР, сообщил, в свою очередь, в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Джадд Дир.