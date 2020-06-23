Президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи 7-го президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Много людей были задержаны в округе Колумбия за возмутительный вандализм в отношении великолепной статуи Эндрю Джексону в парке Лафайет, а также за внешнее повреждение Церкви Святого Иоанна через дорогу. Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!» — написал Трамп в Twitter.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.