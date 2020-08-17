Президент США Дональд Трамп, известный своей любовью давать прозвища политическим соперникам, предложил называть своего предшественника Барака Обаму и работавшего с ним в качестве вице-президента Джо Байдена одним именем.

Выступая в понедельник в Миннесоте, Трамп в очередной раз раскритиковал экономическую политику Обамы, которая, по его мнению, шла вразрез с интересами простых американских рабочих, на которых сам Трамп делает ставку на выборах.

"Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени", — сказал президент.

Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его «Сонный Джо».