Президент США Дональд Трамп заявил, что третий квартал 2020 года будет «фантастическим» для экономики страны, а 2021 год — «историческим и невероятным».

«Как я и говорил, у вас будет фантастический третий квартал. Это будет квартал, какого никто никогда еще не видел, на мой взгляд. Хорошо также то, что цифры (за третий квартал) будут опубликованы прямо перед выборами, так что люди смогут их увидеть. Третий квартал будет невероятно хорошим», — заявил Трамп, выступая со специальным обращением.

«А следующий год будет историческим, невероятным для рабочих мест, роста компаний. Никто не думал, что такое будет возможно», — добавил президент.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Трамп намерен переизбраться на второй четырехлетний срок.