Президент США Дональд Трамп предложил сажать в тюрьму на один год за сожжение американского флага.

«Мы должны предложить законопроект, что если вы сжигаете американский флаг, то вы отправляетесь в тюрьму на один год», — сказал он на митинге в городе Талса, штат Оклахома.

Трансляцию оттуда ведет телеканал Fox News.

В последние недели на фоне протестов, вызванных смертью при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, в разных городах США протестующие против расовой дискриминации свергают с постаментов статуи конфедератов и иногда жгут флаги США.

Трамп ранее выступил против переименования ряда военных баз, названных в честь военачальников Конфедеративных Штатов Америки.