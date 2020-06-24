Президент США Дональд Трамп во вторник предложил назвать коронавирусную инфекцию COVID-19 новым именем — «кунг-флю» или «китайским гриппом».

«Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? «Ухань» было запоминающимся (названием). Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19-й и COVID-19. Это странное названием. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?» — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Аризоне, трансляция велась на странице Белого дома в Facebook.