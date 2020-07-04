Президент США Дональд Трамп празднует День независимости США с борцами с коронавирусом, военными и полицейскими, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

«Приглашенные гости включают работников здравоохранения, военных, сотрудников правоохранительных органов и их семьи», — цитируют Дира журналисты представителя Белого дома.

На южной лужайке Белого дома установлены столы для гостей и пушки для салюта. Играет военный оркестр. Ожидается праздничная программа, выступление Трампа, пролет военных самолетов и фейерверк.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала граждан не ходить на массовые мероприятия из-за опасности коронавируса. Однако празднование Белого дома проходит целиком на федеральной территории, неподконтрольной городским властям.