Президент США Дональд Трамп поздравил польского лидера Анджея Дуду с переизбранием и выразил готовность сотрудничать с ним.

«Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием! Буду рад продолжить нашу важную совместную работу по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и безопасность телекоммуникаций!» – написал он во вторник в Twitter.

По данным госизбиркома Польши, который обработал 100% протоколов избирательных комиссий, во втором туре президентских выборов кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.