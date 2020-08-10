Президент США Дональд Трамп пообещал «существенную» помощь Ливану.

«Многие страны собираются помогать», — сказал Трамп журналистам в воскресенье. Президент США принял участие в совещании группы лидеров по помощи Ливану, которое созвал президент Франции Эммануэль Макрон.

На вопрос, сколько именно выделят США, Трамп ответил: «Это будет существенно».

Он напомнил, что США ранее направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. По последним данным, погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.