Президент США Дональд Трамп пообещал мародерам, которые воспользовались протестами для грабежей и поджогов, суровое наказание.
«Не будет больше мародерства и поджогов. Наказание будет очень тяжелым для тех, кого поймают. Насилие и разрушение не будет прощаться. У мародеров нет убеждений, за которые они борются», — сказал он, выступая во вторник перед подписанием указа по регулированию действий полиции.
В конце мая по США прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США1 из 20
Протесты охватили уже около 140 американских городов.2 из 20
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.3 из 20
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.4 из 20
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.5 из 20
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.6 из 20
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.7 из 20
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.8 из 20
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.9 из 20
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.10 из 20
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.11 из 20
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.12 из 20
В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.15 из 20
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.16 из 20
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.17 из 20
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.19 из 20
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.20 из 20
Протесты в Нью-Йорке.
2 из 20
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
3 из 20
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
4 из 20
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
5 из 20
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.
6 из 20
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
7 из 20
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
8 из 20
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
9 из 20
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
10 из 20
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
11 из 20
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
12 из 20
В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.
15 из 20
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
16 из 20
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
17 из 20
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
19 из 20
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.
20 из 20
Протесты в Нью-Йорке.
© Mpravda.com / Брайан Смит