Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что коронавирус в какой-то момент исчезнет, а вакцина к нему уже скоро появится.

«Я верю, что в какой-то момент это уйдет, и я верю, что очень скоро у нас и вакцина будет», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.